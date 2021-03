Empiezan limpieza del muro boulevard de Tuxtepec, lo cerrarán el próximo domingo

-Lo van a cerrar con la finalidad de que las familias lo utilicen como un lugar de esparcimiento.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para dar una mejor imagen al muro boulevard del municipio de Tuxtepec, este jueves inició el retiro del escombro que por años ha sido colocado en toda la zona, pero además para que sea ocupado como un lugar de esparcimiento.

La Directora de medio ambiente de Tuxtepec, Gloria Baqueiro, informó que el retiro del escombro obedece a que el próximo domingo se cerrará el muro boulevard de las 8 a las 11 de la mañana, con la finalidad de que disfruten de esta zona, tomando en cuenta todas las medidas.

Quienes vayan a divertirse al muro boulevard ya sea a hacer ejercicio, andar en bicicleta o cualquier actividad, deben de portar su cubrebocas, pero además van a obsequiar algunos árboles,

El Gobierno Municipal de Tuxtepec, a través de la Dirección de Medio Ambiente y con el apoyo de diversas áreas del Ayuntamiento lleva a cabo trabajos de retiro de escombros en el bulevar “Francisco Fernández Arteaga”, ya que por años han tirado escombros en este espacio, con la finalidad de ir rellenándolo poco a poco y posteriormente invadirlo.

Por lo tanto, durante estos días van a empezar con el retiro de escombro y de basura en la zona, mismo que será depositado en otro espacio y con esto mejorar la imagen de éste, aunado a que el gobierno municipal ya cuenta con una concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua (conagua).

