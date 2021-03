Contabilizan 3 templos religiosos vandalizados en Tuxtepec

-Piden a los fieles y a las autoridades protegerlos, para evitar más daños a otros templos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El párroco de la Catedral de Tuxtepec Manolo Zagada Castillo señaló que contabilizan 3 templos vandalizados por una persona, por lo que no descartan pedirle a la policía municipal que investigue los hechos.

Dijo que tienen conocimiento que en la capilla de Sagrado Corazón rompió algunos cristales, en la iglesia del Espíritu Santo se robó unas luminarias y en una parroquia de Las Limas también cometió actos vandálicos, por lo que ya hizo un llamado a los fieles a vigilar los templos religiosos para evitar que sigan ocasionando daños.

Mencionó que tiene datos de que la persona que ha hecho estos actos vandálicos es una persona que tiene una motocicleta, además de una bandera, “parece que trabajó en el municipio, en el área del vivero municipal y esta persona tiene un cierto odio, rencor hacia la iglesia y hace los actos vandálicos” comentó.

En lo que respecta a la catedral, aseveró que esta persona ha hecho rondines en la parte de afuera, pero que hasta el momento no se ha atrevido a entrar.

Así mismo, destacó que no es fácil construir un templo, por lo que reiteró a los ciudadanos a cuidar, pero además pidió a las autoridades municipales pata que hagan lo propio y de padecer alguna enfermedad se trate, para evitar que haga daños no solo a más centros religiosos si no a personas.

