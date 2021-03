Contabiliza SSO 163 casos nuevos de COVID-19, para un total de 42 mil 561 acumulados

-Los adultos mayores de 65 años y más, concentran el rango más alto de letalidad, con mil 450 muertes

–El 91.5% del total de pacientes infectados con COVID-19 se han recuperado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de marzo de 2021.- La jefa del departamento de Promoción a la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Martha Fabiola Medina Casas, informó que se registraron 163 contagios de COVID-19 este 17 de marzo, para acumular 42 mil 561 casos confirmados en la entidad, además de 14 decesos; por lo que el global de fallecimientos llegó a los tres mil 089.

Durante el informe diario de la emergencia sanitaria, la funcionaria destacó que 38 mil 981 personas han recibido su alta sanitaria, 90 más que el día de ayer, cifra que representa el 91.5% del total de las y los infectados por el virus SARS-CoV-2; además, hay un acumulado de 19 mil 800 casos negativos, cuatro mil 626 están como sospechosos y 491 cursan la enfermedad en etapa activa.

Indicó que los pacientes contabilizados este miércoles pertenecen a 53 municipios, principalmente: la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 33 contagios, Oaxaca de Juárez con 25, San Juan Bautista Tuxtepec con 12, Salina Cruz con siete, así como Miahuatlán de Porfirio Díaz y Tlacolula de Matamoros con seis cada uno, el resto cuatro, tres, dos y un caso. Por primera vez en la lista de contagios se ubicó la localidad de San Juan Juquila Vijanos, con un reporte.

Subrayó que, por número de casos acumulados, Valles Centrales registra 29 mil 204 positivos y mil 641 muertes, Istmo tres mil 486 y 496 decesos, Tuxtepec dos mil 695 y 327 defunciones, Costa dos mil 088 y 207 decesos, Mixteca tres mil 598 y 290 pérdidas fatales, Sierra mil 490 y 128 muertes.

Respecto al informe de personas positivas de acuerdo al sexo, los hombres son el grupo de la población con el mayor número de contagios, con 22 mil 473 casos, cifra que representa el 52.8% del total de pacientes; y respecto a la edad, la prevalencia es en el rango de los 25 a 44 años, con 19 mil 040 reportes, mencionó.

En cuanto a las defunciones, lamentó que a la fecha han perdido la vida dos mil 012 varones y mil 077 mujeres; respecto a la edad, los adultos mayores de 65 años y más, concentran el rango más alto de letalidad con el 47% del global de fallecimientos, es decir mil 450 muertes.

Agregó que el porcentaje de ocupación de camas para pacientes que presentan complicaciones a causa de la patología viral, es del 41.8% en general; se ingresaron a 17 nuevos pacientes a la red de nosocomios, por lo que actualmente seis hospitales se ubican al 100% de su capacidad.

En tanto, por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales reportó el 56.9% de saturación de camas, Istmo 22.5%, Tuxtepec 35.5%, Costa 25%, Mixteca 31.6% y Sierra 16.7%.

Finalmente recordó a la ciudadanía que en la zona conurbada se cuenta con seis centros de valoración de primer contacto: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

