Con 33 votos a favor, Arturo Peimbert Calvo es el nuevo Fiscal de Oaxaca

-Afirmó que se tiene que proveer justicia en todos los casos que están pendientes, implementará una política de atención pública de atención a víctimas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Con 33 votos a favor, Arturo de Jesús Peimbert Calvo fue electo como el nuevo Fiscal General del Estado de Oaxaca, por lo que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Arsenio Mejía García, tomó la protesta de ley, Marcos Antonio Martínez Guzmán y Elvira Morales Pérez, recibieron un voto cada uno.



Fue apenas este miércoles cuando el Congreso envió una lista de 16 aspirantes al titular del poder ejecutivo, quien de esta lista envió una terna para que fueran entrevistados por los integrantes de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, posteriormente se reanudó la sesión extraordinaria, en dónde se llevó a cabo la votación.



Luego de haber rendido protesta, Peimbert Calvo comentó que está doblemente obligado para respetar y promover los derechos humanos desde la función de la Fiscalía, esto debido a que desde hace muchos años se ha dedicado a la defensoría de los derechos humanos, señaló que se conducirá bajo principios propersona, buscando siempre la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.



A las mujeres les pidió que le permitan modificar el caris de la Fiscalía y acercarse a ellas para entender la problemática y de manera conjunta pugnar para que se provea la justicia, señaló que implementará una política de atención pública poniendo en el centro de atención a las víctimas y de manera preponderante a las mujeres, agregó que de manera inmediata se reunirá con el personal de la Fiscalía, para así asumir la dirección y la conducción de la Fiscalía, para así elaborar un diagnóstico.



En lo que se refiere al caso de María del Sol Ruiz Jarquín, el nuevo Fiscal General afirmó que se tiene que proveer justicia en este y en todos los casos que están pendientes, como el caso de Elena Ríos, la saxofonista que fue ataca con ácido.

