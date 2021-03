Arsenio Mejía se defiende de acusaciones, señala a padre de edil de estar detrás de manifestación

-Denunció que la mayoría de los manifestantes son trabajadores del municipio a quienes amenazaron con despedirlos si no iban, afirmó el legislador.

-Presentará una denuncia ante la FEPADE y ante la OSFE por supuesto desvío de recursos y por abandono de obligaciones de regidores para asistir a manifestación.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Arsenio Mejía, señaló que detrás de la manifestación que realizaron habitantes de Santiago Juxtlahuaca, está Enrique Feria Rodríguez, quien es padre del Presidente Municipal Nicolás Feria Romero.

Agregó que Feria Rodríguez pretende imponer al Secretario Municipal Francisco Beristain como edil, para seguir manejando los recursos que recibe este municipio de la región mixteca, además indicó que la mayoría de los manifestantes son trabajadores del ayuntamiento y regidores.

En ese sentido Mejía García dijo que estos trabajadores fueron llevados con amenazas, pues en caso de no aceptar participar en esta manifestación, serían despedidos del ayuntamiento, por esta razón informó que interpondrá una denuncia ante la FEPADE, ya que los regidores dejaron sus actividades para manifestarse en la capital oaxaqueña, entre los regidores el Diputado reconoció a Enrique Bautista, Francisco Beristain, Nezahualcoyotl Cortés, Hipólito González.

Mencionó que la preocupación del padre del Presidente Municipal, es que si realizan la encuesta él la ganará, pues su trabajo realizado desde hace varios años lo respalda, sobre los señalamientos que hicieron de haber sido diputado por el PRI, el legislador no negó su pasado y refirió que en el 2018 fue candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, así como que en la actual legislatura ha trabajado con las bancadas de Morena y del PT.

Cabe mencionar que está circulando un audio en el que presuntamente el Presidente Municipal Nicolás Feria Romero acepta cometer desvío de recursos, sobre esto Arsenio Mejía comentó que será el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), quien investigue esta situación, agregó que ese es el temor que tienen de que llegue a la Presidencia Municipal, pues afirmó que trabajará a favor de todas las agencias.

Arsenio Mejía finalizó diciendo que en los dos años y medio del gobierno de Feria Romero, no ha despachado ni un solo día en el palacio municipal.

