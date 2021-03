Registra Oaxaca 83 casos nuevos de COVID-19, suman 484 casos activos

-También se registraron nueve casos no graves en adultos mayores en Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización.

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de marzo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que al corte de este martes 16 de marzo, la entidad reportó un total de 83 casos nuevos de COVID-19 distribuidos en 33 municipios de la entidad, por lo que Oaxaca acumula un total de 42 mil 398 casos confirmados.

De acuerdo con el reporte diario de la pandemia, la jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López, informó que la entidad lamentablemente alcanzó 3 mil 075 fallecimientos.

Dio a conocer que actualmente la entidad registra un acumulado de 38 mil 891 pacientes recuperados, 4 mil 712 sospechosos, 19 mil 657 negativos, para un global de 66 mil 767 notificaciones.

Informó que este martes, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales reportó 29 mil 137 casos confirmados y mil 638 defunciones, Istmo 3 mil 473 confirmados y 495 muertes; Tuxtepec 2 mil 680 y 325 fallecimientos; Costa 2 mil 077 casos confirmados y 205 decesos, Mixteca 3 mil 550 casos confirmados y 287 muertes y la jurisdicción sanitaria Sierra mil 481 casos confirmados y 125 defunciones.

Especificó que los 83 casos nuevos se ubican en 33 municipios, dentro de los que destacan por el mayor número: Oaxaca de Juárez con 31, Santa Cruz Xoxocotlán con cinco, Villa de Zaachila con cuatro, San Bartolo Coyotepec y San Antonino Castillo Velasco con tres, el resto de municipios presentan dos y un caso.

Nakamura López informó que al aplicarse la vacuna AstraZeneca, nueve adultos mayores presentaron reacciones no graves atribuibles a Eventos Supuestamente Asociados a Vacunación o Inmunización, los síntomas presentados fueron cefalea, dolor o sensibilidad en el área de aplicación, astenia y mareos.

Finalmente, mencionó que al corte de este día, cuatro hospitales registraron el 100% de ocupación; se tienen 24 nuevos hospitalizados para un total de 263 camas ocupadas de las 606 disponibles, lo que representa un 43.4% de ocupación general en el sector salud.

