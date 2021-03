Obras en casco urbano desquician el tráfico en Tuxtepec

-Con construcciones en distintos puntos, los conductores se ven obligados a dar más vueltas para llegar a su destino. Algunas calles son ocupadas hasta en sentido contrario para librar los cierres.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Circular por el centro de Tuxtepec se ha convertido en un tormento y un reto para los automovilistas, que, ante la falta de información previa por el cierre de vialidades, continuamente son sorprendidos con el bloqueo de las calles.

Las distintas obras, pero especialmente la de rehabilitación del sistema de agua potable que lleva a cabo del gobierno del estado, generan caos vial ya que obligan en diversas ocasiones a que los conductores recorran dos o tres calles más para llegar a su destino.

En un recorrido por TvBus se corroboró que hasta el día de hoy se llevan a cabo las siguientes obras: embellecimiento de la avenida Independencia entre Juárez e Hidalgo, lo que obliga a conductores a desviarse sobre calle de Arteaga hacia 5 de Mayo y 20 de Noviembre.

Otra vía cerrada es en Sebastián Ortiz entre 5 de Mayo y avenida Libertad, la cual es una de las vialidades más importante para tener acceso al Hospital Regional de Tuxtepec.

Ese punto es intervenido por la rehabilitación de agua potable, una obra que obliga a recorrerse necesariamente al caos del centro de la ciudad, para retornar por avenida Libertad o regresar sobre 20 de noviembre hacia el boulevard Benito Juárez y entrar por Venustiano Carranza, como una de las vías alternas.

También son afectados los puntos sobre la avenida 18 de Marzo desde las calles de Arteaga hasta Aldama, una extensión de 3 calles, sumado a la reparación de las privadas de Arteaga, en donde muchos negocios pequeños que viven al día del paso vehicular.

La población demanda mayor información sobre los puntos próximos a cerrar, pues no solo afecta a los colonos de una zona, sino al resto de la comunidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario