Habitantes de Mixtepec bloquean crucero, destrozan mobiliario y exigen destitución de Nancy Ortiz de Bienestar Oaxaca

-Señalan a la delegada y encargada de la estrategia de vacunación en Oaxaca, que da trato preferencial a municipios con su misma ideología política.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de San Pedro Mixtepec protestaron en las oficinas de la Secretaría de Bienestar en la capital oaxaqueña, para exigir que les envíen vacunas contra el Covid, así como la renuncia de la delegada Nancy Ortiz, a quien señalan de no cumplir con las promesas que ha hecho a este municipio.

Aseguran que Nancy Ortiz está atendiendo de manera preferencial a municipios con la misma ideología política, por ello piden la intervención del Presidente López Obrador, ya que son muchas las vacunas que han llegado a la entidad y no se están aplicando en todas las regiones del estado.

El encargado de despacho del gobierno municipal de San Pedro Mixtepec Oscar Bautista, agregó que desde que inició la pandemia han pedido el apoyo de la delegación de Bienestar como créditos para el sector turístico, para los pescadores y para todos los sectores que viven del turismo, sin embargo denuncian que Nancy Ortiz, lo único que hace es firmar minutas de acuerdos, las cuales no se han cumplido.

Dijeron que Nancy Ortiz se ha burlado de la gente, que no es posible que el Presidente tenga a este tipo de gente al frente de la estrategia de vacunación, pidieron su comprensión para que tomen en cuenta a la población de Puerto Escondido, ya que señalan que muchas personas están falleciendo a causa del Covid.

Los manifestantes bloquearon la carretera federal 190 a la alturas de las oficinas de la dependencia, quemaron lonas y algunas sillas, colocaron barricadas para impedir el paso de los vehículos, esta es la tercera manifestación que se tiene en estas oficinas durante la última semana, en todas ellas se ha pedido la salida de Nancy Ortiz de la delegación de Bienestar.

