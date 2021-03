Fallece Israel García Robles ex funcionario de Fernando Bautista Dávila

-Estaba integrado al proyecto de María Luis Vallejo.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La madrugada de este miércoles, falleció Israel García Robles, quien fuera cercano a Fernando Bautista Dávila, y que en su administración fungió como Director de Administración.

En el bienio de Fernando Bautista Dávila, estuvo como su secretario particular, posteriormente fungió como Director de Administración, sin embargo al fallecer el Edil, se retiró y optó por sumarse al proyecto político de María Luisa Vallejo.

Israel García Robles, fue gente cercana a Bautista Dávila, ya que desde que eran jóvenes se conocían y siempre estuvo apoyándolo desde que empezó sus aspiraciones políticas.

El ex funcionario municipal se encontraba mal de salud, y falleció a causa de complicaciones.

