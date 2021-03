El “Felix Salgado Macedonio” de Oaxaca creador de contenidos XXX, renuncia a aspiración de ser candidato por Morena

-Esto tras los señalamientos en su contra y a pesar de haber negado tales hechos, decidió bajarse de la contienda interna para buscar la Diputación Local por el distrito 10.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Humberto Santos Ramírez renunció a su aspiración de buscar la candidatura de Morena por la diputación local del distrito 10 con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, luego de las acusaciones en su contra por supuesta creación, participación y difusión de imágenes de mujeres indígenas, todo esto por medio de un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”.

Sobre este asunto, el Grupo de Estudios sobre la Mujer (GES-Mujer), dijo que éste es un caso más que indigna a Oaxaca luego de exponerse el antecedente de Félix Salgado Macedonio en el estado de Guerrero, quien a pesar de las acusaciones de violación, fue nombrado como candidato a la gubernatura por el partido MORENA.

Señalaron que esto sentó un precedente lamentable de impunidad en el actual proceso electoral, donde las denuncias de las mujeres por violencia sexual no fueron escuchadas y mucho menos resueltas, también pidieron a la Secretaría General de Morena Citlalli Hernández y al dirigente estatal Sesul Bolaños, que no se postulara a Humberto Santos Ramírez por ser señalado de presuntamente cometer actos de misoginia, acoso y cosificación de la mujer.

Fue en el 2020 cuando se dio a conocer sobre la existencia de este chat, por estos hechos fue despedido Rolando Vázquez Pérez, quien era trabajador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), luego de haber sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En su defensa Santos Ramírez dijo en conferencia de prensa que se está enfrentando a una campaña de difamación en contra suya, toda vez que afirma de los 14 aspirantes por este distrito, él es el mejor posicionado, además señala que dicho chat no existe e indicó que se puso a disposición de la Fiscalía, aún cuando no existe una denuncia en su contra y se está violentando la presunción de inocencia, asimismo mencionó que presentó una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables por el daño a su imagen.

