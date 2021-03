Con cierres de calles y negocios, recibirá Tuxtepec a AMLO en su primera visita como presidente

-Otra pandemia que padecen los ciudadanos en este municipio de la Cuenca son el cierre de vialidades que ha traído consigo graves afectaciones a los negocios.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Las obras de rehabilitación de agua potable, drenaje sanitario, bacheo, reparación de socavones y embellecimiento, no solo ocasionan el cierre temporal de arterias viales y también el de negocios.

Cuando una obra concluye la circulación vial regresa a su normalidad, pero las bajas ventas registradas durante la construcción dejan daños a los establecimientos que tardan aún más tiempo en restablecerse.

Comerciantes en distintas zonas de la ciudad expresaron que frente a la difícil situación económica que se vive por la contingencia sanitaria, el cierre de las calles por alguna obra representa un peligro que puede concluir con la quiebra del negocio.

Durante un recorrido que realizó Tv Bus, preguntamos a comerciantes su opinión sobre la obra de rehabilitación dela sistema de agua potable, que ha generado el mayor número de calles cerradas desde el último trimestre del 2020.

Tereso, un vendedor de naranjas y raspados se coloca a un costado de la banqueta imposibilitado a poder salir más lejos, ya que no puede sacar su vehículo debido al concreto roto.

El vendedor contó que sus ventas están limitadas y debe esperar hasta que concluya el tramo que le afecta el paso para volver a su venta ambulante. Y afuera de su casa no vende nada, pues la afluencia de personas es poca. Él, como muchos ciudadanos más, tampoco recibe apoyo de algún programa de gobierno.

Otro vendedor de tamales de la avenida de 18 de Marzo, también vive las dificultades para sacar el ingreso del día. Sus ventas bajaron totalmente y asegura que no tuvieron ni oportunidad de avisar a sus clientes que no habría paso y que el cierre vehicular le ha mermado la afluencia de personas.

Pero las quejas se multiplican. Un comerciantes más, también manifestó a Tv Bus su descontento por tal situación que lleva a cabo el gobierno del estado.

Sobre esta calle, son decenas de comerciantes afectados. Una cocinera de una pequeña fonda, relató que su negocio está a punto del quiebre, pues durante estos días las ventas han sido insuficientes para contar con el pago de renta del local y que el tiempo que lleva cerrada la calle por la rehabilitación de red de agua potable la ha dejado sin trabajo.

La mujer llamó al presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, a ofrecer apoyos para quienes como ella padecen de esta crisis por la obra y la pandemia.

Este es el escenario que antecede la visita programada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tuxtepec para el fin de semana.

Además, por la contingencia de Covid, más de 200 comercios locales bajaron sus cortinas; empresas de cadena nacional también se marcharon de Tuxtepec y unas cuantas soportan el raquítico ingreso que mantiene la Cuenca del Papaloapan, que es considerada la región más importante entre Oaxaca y Veracruz.

