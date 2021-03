Surge conflicto en colonia de Loma Bonita, se pelean posesión del salón de usos múltiples

-Hace un par de días recibieron la posesión de derechos de sus predios, ahora ya hay problemas.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- Este martes surgió un conflicto en la colonia Rinconcito Oaxaqueño del municipio de Loma Bonita, luego de que se le diera la posesión de derecho del salón de usos múltiples a una habitante de este asentamiento.

Vecinos de esta colonia, informaron que el pasado sábado les entregaron la posesión de derechos de los predios a 87 familias de esta colonia, sin embargo a una de las habitantes se le entregó la mitad de un predio, que es donde actualmente está el salón de usos múltiples, lo que provocó la molestia de los colonos, quienes reclaman que se reubique a esta persona.

Agregaron que el predio que se le dio a la señora, ya cuenta con una construcción y con todos los servicios, lo que no se les hace justo debido a que por años ellos han peleado por tener los servicios básicos y poco a poco se los han ido proporcionando.

Los primeros habitantes de esta colonia empezaron a llegar hace 7 años, sin embargo ahora los pobladores se dividieron, unos apoyan a la habitantes que tiene la posesión del predio en donde está el salón de usos múltiples, y los otros colonos piden que se reubique y así sigan contando con este espacio.

Este problema se da a unos días de que el gobierno municipal entregara documentos que los respaldan y con esto nadie puede llegar a molestaros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario