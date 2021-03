Sección 35 se manifiesta en Oaxaca, exigen aplicación de vacunas contra Covid y destitución de Nancy Ortiz

-Amagan con no aplicar las vacunas a los adultos mayores en caso de que no se vacune a todo el personal de salud.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), llevan a cabo una jornada de protesta en distintos puntos de la ciudad capital, exigen la aplicación de la vacuna contra el Covid a todo el personal de los Servicios de Salud, así como la destitución de la Delegada de Bienestar Nancy Ortiz Cabrera.

Los trabajadores comentaron que son aproximadamente cinco mil sindicalizados los que no han recibido la aplicación de la vacuna, es por ello que desde el pasado jueves iniciaron una asamblea permanente en toda la entidad, para presionar a los Servicios de Salud de Oaxaca que se apliquen estas dosis a todo el personal.

El Secretario General de la gremial Mario Felix Pacheco, comentó que en caso de que los Servicios de Salud de Oaxaca y el gobierno federal no atiendan estas demandas, el personal no acudirá a aplicar las vacunas a los adultos mayores, ya que señalan que los trabajadores que no han sido vacunados, continúan en riesgo de contagiarse.

Asimismo lamentó que el gobierno federal no esté cumpliendo con el plan original de vacunación, el cual consistía en aplicar los biológicos a todo el personal de salud iniciando con los que están en la primera línea de atención contra el Covid, para de ahí iniciar con la vacunación a la población en general, siendo el primer grupo los adultos mayores de 60 años.

