Renuncia José Julio Antonio Aquino a la dirigencia del PRD en Oaxaca

-Denunció actos de chantaje e impunidad de parte de otros líderes del partido del sol azteca.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes José Julio Antonio Aquino presentó su renuncia a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, denunció que “la situación que se vive en el PRD Oaxaca obedece a la gran impunidad que encuentran dirigentes oaxaqueños en la esfera nacional, así se tolera y auspicia cualquier ilegalidad e inmoralidad partidaria, dejando de lado el orden y fortalecimiento del partido”.

En un documento dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Jesús Zambrano Grijalva, Antonio Aquino presentó su renuncia al cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en Oaxaca y también a su militancia al PRD, mencionó que en dos ocasiones ha dirigido el órgano de dirección estatal del PRD en Oaxaca y “en ambas se ha torcido el estatuto para evitar construir un proyecto que fortalezca a partido”, señaló el ex dirigente.

Agregó que en el ejercicio de las tareas que se le encomendaron, se enfrentó a quienes prefieren las prácticas como el amague y el chantaje antes que al proyecto, así como a dirigentes que optan por la protección más que por el compromiso hacia el partido, el documento lo finaliza diciendo: “ratifico mi gratitud al Partido del Sol Azteca, desde mi trinchera seguiré luchando por hacer de México un mejor país para todos y todas”.

Además en su cuenta de twitter, el ex dirigente perredista así daba a conocer su renuncia: “Este lunes presenté mi renuncia al cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y al Partido de la Revolución Democrática. Gratitud al @PRDMexico. Desde mi trinchera, seguiré luchando por hacer de México un mejor país para todas y todos”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario