Prevén más alzas de mariscos en Tuxtepec, por escasez y alta demanda de revendedores

-Aseguran que existe un desabasto por revendedores, además de que la crisis por la pandemia vino afectar más el negocio de los mariscos.

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la llegada de la Cuaresma, en los últimos días el precio de los mariscos se ha incrementado hasta en un 15% y esto se debe a la escasez del producto y aún así, señalan algunos comerciantes que las ventas no han sido de lo que se esperaban.

Mencionó doña Julia Sánchez que debido a la demanda por la temporada, muchos comerciantes de otros Estados vienen por estos rumbos a adquirir estos productos para revenderlos en su región, situación que los dejan sin posibilidad de poder abastecer la demanda que existe en esta zona de la Cuenca del Papaloapan.

También reconocieron que en la próxima semana los mariscos tienden a subir aún más por esta situación y explicó, que esto es debido a que los proveedores de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, han caído en desabasto y dijo que algunos están a la espera de que llegue la Semana Santa para ajustar más el precio, ya que productos como el camarón, la mojarra y la jaiba, son los que más se consumen durante esta temporada.

Por otro lado, comentaron que es la escasez de dinero debido a la pandemia lo que ha provocado que las ventas hayan caído, además de que el precio se fue elevando, sin embargo no pierden las esperanzas de que en el transcurso de la semana y de la otra, se vayan recuperando sus inversiones.

Así mismo, otros se mantienen en la incertidumbre de como les vendrá las crisis los días venideros, sin embargo buscan que el ánimo no decaiga y prefieren entregar productos de calidad a su clientela, para que cuenten con los mariscos en sus mesas en esta cuaresma.

