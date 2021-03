Notifica Oaxaca 42 mil 315 casos acumulados de COVID-19

-Durante el fin de semana se han reportado 69 pacientes nuevos en 33 municipios

-Hay un 42.1% de ocupación global de camas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de marzo de 2021.- Con 69 casos nuevos de COVID-19 reportados del 13 al 15 de marzo, Oaxaca acumuló 42 mil 315 positivos, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

De acuerdo con el reporte diario de la pandemia, la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la institución, Argelia Julián Aquino, destacó que la entidad lamentablemente alcanzó los tres mil 069 fallecimientos relacionados al virus.

Asimismo, destacó que hay un total de 457 pacientes con la enfermedad en etapa activa, 38 mil 789 recuperados, cuatro mil 764 sospechosos, 19 mil 619 negativos, para un global de 66 mil 698 notificaciones.

Indicó que este lunes, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales reportó 29 mil 072 casos confirmados y mil 637 defunciones; Istmo tres mil 472 y 494 muertes; Tuxtepec dos mil 680 y 324 fallecimientos; Costa dos mil 074 y 205 decesos, Mixteca tres mil 543 y 284 muertes, Sierra mil 474 y 125 defunciones.

Especificó que los 69 casos nuevos se ubican en 33 municipios, destacando Oaxaca de Juárez con 19, Santa Lucía del Camino con cinco, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con cuatro, así como San Antonio de la Cal y San Pablo Etla con tres, respectivamente, el resto dos y uno.

La experta mencionó que este lunes, cinco centros médicos registraron el 100% de saturación, al reportarse el ingreso hospitalario de seis nuevos pacientes, por lo que hay un 42.1% de ocupación en general, es decir hay 252 camas ocupadas, 346 disponibles de las 598 existentes en la red de nosocomios para la atención a la pandemia.

Señaló que del global de casos acumulados desde el pasado 14 de marzo de 2020, seis mil 981 personas han sido hospitalizadas y 35 mil 334 han cursado la patología respiratoria en sus domicilios, con vigilancia médica.

Agregó que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, entre ellos: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

Julián Aquino recordó que es de suma importancia que las y los oaxaqueños siga implementando las medidas de protección como: la sana distancia, uso de cubrebocas y el lavado constante de las manos, así como evitar acudir a lugares concurridos.

