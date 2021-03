IEEPO atiende y da respuesta a peticiones de estudiantes normalistas

-El instituto da cauce a cada uno de sus planteamientos en el marco de la ley.

-Se publicaron en la página web institucional del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo, los listados de los normalistas contratados de las generaciones 2017-2018 y 2018 -2019.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de marzo de 2021.- Muestra de su disposición y voluntad por atender las demandas de estudiantes de las 11 Escuelas Normales en la entidad, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), entregó el documento con las respuestas a las peticiones presentadas por la representación de las y los alumnos el pasado 1 de marzo.

En la apertura y trabajo en unidad, este organismo educativo siempre ha atendido las solicitudes expuestas, a fin de dar cauce a cada una en la medida de las posibilidades presupuestales, con apego a la normatividad y en el ámbito de su competencia estatal.

En este marco, como un espacio de información para dar a conocer de manera transparente y objetiva la contratación de egresados normalistas hasta ahora, se publicaron en la página web institucional del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo, los listados con los detalles de mil 329 normalistas contratados de las generaciones 2017-2018 y 2018 -2019.

De la generación 2017-2018, ingresaron al sistema educativo en la entidad 695 nuevos maestros, de los cuales, por nivel fueron: en Educación Especial 39, en Educación Física 152, en Preescolar Indígena nueve, en Preescolar General 228, en Primaria Indígena cinco y en Primaria General 262.

Asimismo, de la generación 2018-2019 suman 634 los normalistas egresados contratados; de ellos, en Educación Especial fueron 42, en Educación Física 121, en Preescolar Indígena cinco, en Preescolar General 160, en Primaria Indígena 22 y en Primaria General 284.

El IEEPO, a través del titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, Carlos Alberto Cuevas Cervantes convocó a las y los estudiantes a anteponer por encima de cualquier interés su derecho a la educación, para que su paso por estas instituciones formadoras de docentes sea fructífero y se conviertan en profesionistas exitosos en beneficio de las nuevas generaciones de estudiantes.

Señaló que la autoridad educativa mantiene abiertos los canales institucionales para atender las solicitudes de las y los jóvenes, a quienes exhorta a poner en primer lugar el cuidado de la salud y la vida de ellos y sus familias ante las condiciones que persisten por la emergencia sanitaria.

