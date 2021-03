FPR y UACOL desquician la capital oaxaqueña con bloqueos

-Los puntos bloqueados son el crucero del ex IEEPO, “casa oficial” en avenida Juárez, oficinas del INPI y la fuente de las 8 regiones.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Popular Revolucionario tiene sitiada la capital oaxaqueña con una serie de bloqueos en distintos puntos, entre la demandas de la organización se encuentra los nulos avances en el asesinato de Tomás Martínez Pinacho, la falta de apoyos a comerciantes y la entrega de recursos para realizar obras sociales.

El dirigente del FRP Macario Otalo Padilla, dio a conocer que tienen tomadas las oficinas de la SCT y de la Secretaría de Bienestar, las oficinas del INPI, la fuente de las ocho regiones y la avenida Juárez frente a “Casa oficial”, esto debido a que el gobierno del estado no les ha dado solución a sus demandas.

Asimismo dio a conocer que en Huatulco tienen tomadas las oficinas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para pedir a la Guardia Nacional que cesen los operativos para desalojar a integrantes del FPR de predios que fueron expropiados a la comunidad por parte de la dependencia y que al no darle uso, fueron invadidos por personas que carecían de viviendas.

Un grupo de integrantes de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), son los que están bloqueando en la fuente de las ocho regiones, al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez, situación que ha generado un caos vial considerable en esta zona de la capital.

A pesar de que la entidad se mantiene en color naranja en el semáforo epidemiológico, estas organizaciones decidieron manifestarse de esta manera, algunas personas portan mal el cubrebocas y no se está respetando la sana distancia, situación que podría ocasionar un repunte de contagios en los próximos días.

