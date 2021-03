En Valle, autoridades auxiliares votan para eliminar fondo municipal destinados a desastres naturales

-Señaló el edil de ese lugar, que ha sido lamentable esta decisión, pues deja en la vulnerabilidad a los pueblos que se vean afectados a futuro por las lluvias, deslaves e inundaciones.

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, lamentó la decisión de las autoridades auxiliares de votar para eliminar el fondo municipal destinado para los desastres naturales, ya que esto deja en la vulnerabilidad a todo los pueblos que siempre resultan afectados por las fuertes lluvias deslaves de cerro e inundaciones.

Y es que explicó que este millón de pesos que se guardaba para las emergencias, era precisamente para atender las necesidades por situaciones naturales por lo que mencionó que ahora San Isidro Laguna, San Antonio Otate, San Felipe de León entre otras, tendrán que echar mano de sus propios recursos en caso de algún desastre natural, aunque dijo que estará pendiente de situaciones de este tipo para buscar gestiones, sin embargo detalló que estas no son atendidas de inmediato.

Dijo entender que en algunas comunidades no se sintió la diferencia con este recurso y explicó que solo es aplicable en donde se requiera la atención por algún tipo de siniestro, ya que argumentó que la situación climatológica es variada en la región, sin embargo era el momento en que las comunidades que siempre son afectadas pudieran alzar la voz para que no los dejara en la vulnerabilidad al quedarse sin recursos.

Por otro lado informó que son más de 37 millones de pesos los que serán destinados en este ejercicio y que este jueves 11 de marzo, se dio a conocer a las comunidades para que supieran de cuanto es el monto que les corresponde a cada uno de ellos, del Ramo 33 fondo 3 destinado para las priorizaciones de los pueblos.

Cabe señalar que Valle Nacional, es el único municipio de los 570 que existen en el estado que se maneja por administración, donde las comunidades hacen uso de sus recursos para aplicarlos en las necesidades más apremiantes de su pueblo.

