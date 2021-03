Buscan certificar hoteles, para promocionar a Tuxtepec como destino seguro

-Los hoteles deberán cumplir con requisitos para poder certificarse



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Comercio de Tuxtepec Alberto Reyes Conti, señaló que en próximos días podría darse la certificación de más de 20 hoteles de Tuxtepec, y con esto que el municipio sea catalogado como un destino seguro.



Explicó que los hoteles se van a supervisar y así los datos se envíen a la Secretaría de turismo, para que posteriormente la empresa internacional de Turismo Safe Travels, catalogue a Tuxtepec como un destino seguro.



Para esto, dijo el regidor que los hoteleros deben de cumplir con todos los protocolos necesarios de seguridad, y así con estos se reactiven la economía en este sector, quienes al igual que el comercio han tenido pocas ganancias debido a la pandemia.



Así mismo, en otros temas, dio a conocer que están trabajando en coordinación con el gobierno estatal en especial con Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de Turismo del estado, con cursos y certificación, con la finalidad de avanzar en los pendientes que se quedaron en la jefatura de turismo.



Agregó que seguirá buscando beneficios para el sector comercial, pero también en el ámbito turístico, mismos que quieren hacer antes de que se inicie la veda electoral.

Comentarios

