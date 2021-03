Barrido público, de los servicios más afectados por falta de personal en pandemia

-La dirección de servicios básicos indicó que el 35% de los trabajadores están en resguardado como grupo vulnerable ante el Covid-19

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que aún hay personal sindicalizado en resguardo, no se pueden realizar todos los servicios en el área d servicios básicos, siendo el de barrido el más afectado en el municipio de Tuxtepec.

El Director de Servicios públicos Román García Bernardo, dijo que la mayoría del servicio de barrido son personas adultas y que están en resguardo, por lo tanto se ha visto afectado el barrido en calles de colonias como La María Luisa, la ex Normal, así como en el muro boulevard.

Explicó que un 35% de la base está en resguardo, aunado a que se van presentando otros casos como las vacaciones, y que deben de cumplir por lo tanto se reduce más la plantilla de personal, pero además en el área de alumbrado y otras como limpia pública cuentan con poco personal, por lo que se tienen que turnar para poder cumplir con todas las necesidades que se vayan presentando.

Además, dijo el funcionario, que en el área están trabajando con un 70% del total de personal, y desconocen cuando estarían trabajando con el total de los trabajadores, debido a que aún el estado de Oaxaca permanece en naranja de este semáforo epidemiológico.

Son muchas las quejas en redes sociales, debido a que los servicios básicos especialmente el área de barrido no está al 100%, por lo que el director pidió a la ciudadanía su comprensión, por esta situación pero esto se debe al resguardo de gran parte de los trabajadores.

