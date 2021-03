Acoso sexual en Tuxtepec se incrementa: Mahatma Ghandi

-Señaló que en la actualidad no se cuenta con la garantía de seguridad para las mujeres ante este tipo de situaciones por lo que indicó que se debe vivir en alerta

Alex Morales

La comisión regional de Derechos Humanos a través de su titular Aldail Nolasco Cabañas reconoció que en los últimos meses se han incrementado los casos de acoso sexual en diferentes colonias de la ciudad, sin embargo dijo que no se le da seguimiento porque en muchos casos no son denunciados.

Explicó, que en muchos casos ha sido de manera presencial, pero que lo mas preocupante es el acoso que sufren las mujeres de manera cibernética debido a las fotografías que se difunden a través Internet y que por temor a represalias en muchos casos no hacen sus respectivas denuncias y prefieren huir de la zona por no sentirse seguras para tener el acompañamiento necesario para que se les hagan justicia.

Dijo, que en este tema existe 3 denuncia en lo que va del año además de 5 denuncias más de acoso por personas que buscan íntimas a las víctimas para lograr sus objetivos, por lo que indicó que la Fiscalía si esta dándoles seguimientos a estas denuncias, aunque aclaró que es porque se le ha estado exigiendo para que actúen.

Nolasco Cabañas, reconoció que en Tuxtepec no existe garantía de seguridad para las mujeres que son vulnerables ante este tipo de situaciones, y reiteró que ellas deben de estar alerta ante cualquier situación de peligro y así evitar tragedias como el caso de las jóvenes desaparecidas en los últimos meses tan solo en este municipio.

Por último, abundó que en Mahatma Ghandi no se busca minimizar al sexo masculino ni tampoco victimizar a las mujeres, sino que se busca preponderar a la mujer en la equidad de género y reconocer sus logros y el valor que tienen en la actualidad por su participación en el mundo productivo.

