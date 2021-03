60 locales dañados por incendio en mercado central de Juchitán

-52 locatarios presentaron denuncias contra quien resulte responsable.

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- 60 locales fueron los afectados por el incendio que se registró la madrugada de este martes en la ciudad de Juchitán de Zaragoza en la región del istmo de Tehuantepec, el origen del siniestro fue un corto circuito que se registró en la esquina de las calles Juárez y Adolfo C. Gurrión, al sur oriente del mercado “5 de septiembre”, el inmueble fue reinaugurado el 11 de abril de 2019, luego de haber sido severamente afectado por el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

La vicefiscalía del Istmo de ha iniciado con las investigaciones correspondientes, fueron 52 los locatarios que presentaron su denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, la instancia de procuración de justicia informó que las declaraciones tomadas permitirán tener una aproximación de los daños que provocó el incendio y así poder determinar qué originó el siniestro.

Por su parte el gobierno municipal se comprometió a reconstruir los locales siniestrados, este anuncio lo hizo el Presidente Emilio Montero luego de haber terminado con las labores de limpieza y el retiro de los escombros, asimismo indicó que este miércoles una comisión del ayuntamiento en coordinación con locatarios, realizarán un recorrido para verificar los daños que fueron proporcionados a la vicefiscalía regional, cabe mencionar que no se dio a conocer el monto del recurso y de dónde se tomaría para la rehabilitación de los locales.

El incendio se originó alrededor de las 3 y media de la madrugada de este martes, las labores de combate al fuego duraron hasta las seis de la mañana aproximadamente, en las labores participaron el H. Cuerpo de Bomberos, el Ejército Mexicano, policías municipales y varios vecinos del mercado, quienes ayudaron con cubetas de agua.

El Director de Bomberos del Estado de Oaxaca Manuel Maza Sánchez, informó que dieron aviso a la Comisión Federal de Electricidad para que cortara el servicio de energía eléctrica, sin embargo el personal respondió hasta las 5:50 de la madruga, es decir diez minutos antes de que se sofocara en su totalidad el incendio.

Comentarios

