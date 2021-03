Más de 80 familias de Loma Bonita, recibieron derechos de posesión de predios

-Con esto, el gobierno municipal le da certeza jurídica a sus viviendas.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- Este sábado más de 80 familias de la colonia Rinconcito Oaxaqueño de Loma Bonita, recibieron la posesión de derechos de los predios que actualmente viven, lo que les da certeza jurídica a sus viviendas.

Fueron 8 las familias que recibieron sus documentos, y con esto dijo el Jurídico del Ayuntamiento Natanael Hernández Pita explicó que con este documento, los propietarios podrán acudir ante las diversas instancias y con esto contar más adelante con sus escrituras.

El Presidente Municipal Raymundo Rivera, dijo que con estos documentos que les entregaron, tienen toda la validez para habiar esos predios, y con esto nadie puede llegar a molestaros, pues cuentan con un documento que los respalda.

Las 87 familias dijeron estar agradecidas ya que por años han vivido en la incertidumbre, debido a que en reiteradas ocasiones han llegado a querer sacarlos de estos terrenos, que están ubicados muy cerca del panteón municipal y de la UNPA.

