Integrantes de la Brigada de Rescate Tuxtepec se suman a la Cruz Roja

Son 14 voluntarios, que decidieron unirse a esta institución

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo integrantes de la Brigada de Rescate Tuxtepec, se unieron como voluntarios de la Cruz Roja, luego de la dependencia pasara por momentos difíciles, especialmente económicos y que esto llevara a suspender los servicios.

La Presidenta de la Cruz Roja en Tuxtepec Libby Margarita Ahuja agradeció el apoyo a los brigadistas y con esto seguir apoyando a la población que requiera de los servicios.

Hay que recordar que la Dependencia anunció el pasado 9 de febrero que suspendía sus servicios debido a que no contaban con recursos económicos para seguir apoyando a la población, dejando sin este apoyo no solo a Tuxtepec, si no a la región.

Posteriormente tras el apoyo de algunos funcionarios se retomaron las actividades únicamente los fines de semana; ahora se suma la Brigada de rescate con la finalidad de seguir apoyando a la población.

Por su parte el Coordinador de esta Brigada José Nolasco Ramón llamo a la ciudadanía a sumarse y poco a poco sean más manos las que ayuden a la Cruz Roja, y así atender los diversos llamados que se presenten.

