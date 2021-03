Cuenta PANAL con el 70% de sus candidatos en Oaxaca

-En próximos días, darán a conocer un segundo bloque de candidatos a participar próximamente.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de su visita a Tuxtepec, la dirigente Estatal del Partido Nueva Alianza (PANAL) Angélica Juárez Pérez, señaló que ya cuentan entre un 60 al 70%% de los candidatos a nivel estatal, y están por presentar a los próximos candidatos a participar en este proceso electoral.



Dijo que en próximos días darán a conocer un segundo bloque de candidatos, y será el consejo general del partido que sesione y en el transcurso de esta semana mencionen los nombres de estos candidatos que faltan.



En su recorrido han ido incorporando a más personas y prueba de esto es que cuentan con un padrón de 21 mil afiliados a nivel estatal, además aseguró que en Tuxtepec cada vez están más fortalecidos, “continuamos con esta misma fortaleza”, reiteró



Por su parte la dirigente municipal, Raquel Medina, mencionó que en estos tiempos de pandemia van a trabajar con todas las medidas necesarias como lo marcan las dependencias de salud, además aseguró que están trabajando las mejores estrategias para sacar al partido adelante pero sin hacer un lado las medidas necesarias.



Estas declaraciones fueron en el marco de la inauguración de las oficinas del Comité Municipal de Nueva Alianza (PANAL), en donde estuvieron militantes del partido así como algunas autoridades auxiliares que apoyan este proyecto, en este evento se destacó la importancia de las mujeres en el partido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario