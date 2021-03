Trabajadores de base piden la destitución de la directora de la Clínica ISSSTE en Huajuapan

–Están cansados de no obtener respuesta a sus demandas

Comunicado

1.-ESTA PROBLEMÁTICA NO ES NUEVA Y YA LOS TRABAJADORES DEL I.S.S.S.T.E. DE LA CLÍNICA HOSPITAL HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. ESTAMOS CANSADOS DE NO VER RESPUESTA FAVORABLE A NUESTRAS DEMANDAS, YA TENIENDO DEL CONOCIMIENTO EL SECRETARIO GENERAL DR. ÁNGEL MARTIN PRIEGO PINEDA, EXISTIENDO ANTECEDENTES DESDE EL 22 DE ABRIL 2020.

2.- LA DELEGACION SINDICAL A CARGO DE LA ENF. SOFIA BALLESTEROS GOMEZ, DE IGUAL MANERA HACIENDO CASO OMISO DE LA PROBLEMÁTICA, NO HA REALIZADO ACCIONES CONTUNDENTES PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA GENERADA EN TODAS LA ÁREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL, A PESAR DE SER EXPUESTAS DE MANERA VERBAL Y ESCRITAS EN MÚLTIPLES OCASIONES.

3.- DERIVADA DE LA MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS SE LLEGO A SOLICITAR UNA REUNIÓN POR ESCRITO EXTRAORDINARIA A LA DELEGADA SINDICAL, YA QUE ESTA SITUACIÓN ES INSOSTENIBLE TRATANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.-DESVIÓ Y MAL MANEJO DE LA VACUNA CONTRA COVID19, EXCLUIR DE SER VACUNADOS A PERSONAL DE BASE, EVENTUALES/SUPLENTES, PERSONAL DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA.

2.-ASEGURARSE DE SER VACUNADOS TODO EL CUERPO DE GOBIERNO ANTES QUE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO, Y OFERTANDO AL SECTOR PRIVADO LA VACUNA CONTRA COVID19.

3.-NEGAR EL MATERIAL NECESARIO A SU PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS COMO SON: CUBREBOCAS, N95, CARETAS, EPP, ALCOHOL, GOOGLES, GUANTES, Y MATERIAL DE DONACIÓN.

4.-FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LEY, Y DE LA NUEVA NORMALIDAD.

5.-ABUSO DE AUTORIDAD Y REPRESALIAS, CON EL PERSONAL DE BASE, EVENTUAL/SUPLENTES, DESPIDOS INJUSTIFICADOS, ACOSO LABORAL, PAGOS ATRASADOS DE MÁS DE 4 MESES.

6.-DESABASTO DE OXIGENO MEDICINAL, AGUA DE CONSUMO HUMANO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL DE CURACIÓN, FALTA DE MEDICAMENTOS, SABANAS, BATAS, IMPRESORAS, AGUA CALIENTE EN TODOS LOS SERVICIOS, ETC.

7.-AMBULANCIAS EN MAL ESTADO, SIN ESTAR EQUIPADAS, EXPONIENDO A OPERADORES/CHOFERES Y PACIENTES POR IGUAL. (A CARGO DEL ADMINISTRADOR)

8.-PREFIEREN PAGAR CIENTOS DE MILES DE PESOS EN ESTUDIOS SUBROGADOS, A COMPRAR UN EQUIPO BUENO DE ULTRASONIDO.

9.-FALTA DE INSUMOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO, OBLIGANDO A SUBROGAR ESTUDIOS, PAGANDO CIENTOS DE MILES DE PESOS.

10.-FALTA DE GESTIONES PARA LA REMODELACIÓN DE ÁREAS, INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X REZAGADO, FALTA DE CAMBIO EN LOS PROVEEDORES Y FALTA DE LICITACIONES.

11.-CONTRATACIÓN DE PERSONAL INSABI A FAMILIARES DIRECTOS DE COORDINADORES Y JEFES DE ÁREAS, IGNORANDO A PERSONAL EVENTUAL REGISTRADOS EN BOLSA DE TRABAJO.

12.- EXIGIMOS REVISIÓN DE LOS DIFERENTES COMITÉS PARA LA VIGILANCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA HOSPITAL HUAJUAPAN DE LEÓN, YA QUE SON FICTICIOS Y NO SE LES DA SEGUIMIENTO.

13.- EXIGIMOS DESTITUCION DEL INGENIERO PAVEL GARCÍA OLIVARES QUIEN ABUSANDO DE SU AUTORIDAD APLICO INCIDENCIAS Y DESCUENTOS INDEBIDOS DE FORMA ARBITRARIA, TODO ESTO AVALADO POR LA DIRECTORA THALIA SAYNES RIOS DE ESTA CLÍNICA HOSPITAL DEL ISSSTE HUAJUAPAN, OAXACA.

A PESAR DE TODAS ESTAS ANOMALÍAS EXPUESTAS EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA, LA DELEGADA SINDICAL DE ESTA CLÍNICA HOSPITAL DEL ISSSTE DE HUAJUAPAN, ENF. SOFIA BALLESTEROS Y SECRETARIO DE CONFLICTOS DR. VICTOR MANUEL RUIZ GURAYEB SIGUEN HACIENDO CASO OMISO A LA GRAN PROBLEMÁTICA DENOTANDO ASÍ EL CONTUBERNIO CON DIRECTIVOS Y AUTORIDADES ESTATALES DEL I.S.S.S.T.E.

EL DÍA DE HOY 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE PRESENTARON A LA CLÍNICA HOSPITAL DEL I.S.S.S.T.E. HUAJUAPAN DE LEÓN AUTORIDADES ESTATALES LIC. MARÍA BLANCO SARMIENTO REYES SUBDELEGADA DE ADMINISTRACIÓN, M.S.P. CHRISTIAN JUAREZ REYES SUBDELEGADO MEDICO Y POR PARTE SINDICAL EL SECRETARIO GENERAL DR. ÁNGEL MARTÍN PRIEGO PINEDA, REUNIÉNDOSE SOLAMENTE CON LAS AUTORIDADES DE ESTA UNIDAD A PUERTA CERRADA, IMPIDIENDO ASÍ CUALQUIER ACERCAMIENTO DE TRABAJADORES DE BASE.

A PESAR DE ESTAR PRESENTE AL IGUAL LA DELEGADA SINDICAL ENF. SOFIA BALLESTEROS GOMEZ, EN ESA REUNIÓN DE PUERTAS CERRADAS EN NINGÚN MOMENTO CONVOCO A LA BASE PARA EXPONER TODA LA PROBLEMÁTICA ANTES MENCIONADA.

DANDO POR CONCLUIDA SU REUNIÓN, SE RETIRAN SIN NINGÚN INTENTO DE ACERCAMIENTO PARA ESCUCHAR A LOS TRABAJADORES DE BASE.

QUEREMOS EXPONER QUE LA DIRECTORA THALIA SAYNES RIOS, TIENE ANTECEDENTES DE ABUSO DE AUTORIDAD DE LA CLÍNICA HOSPITAL DEL I.S.S.S.T.E. DE TEHUANTEPEC DE LA CUAL FUE REMOVIDA DE SU CARGO Y A PESAR DE SUS ANTECEDENTES LAS AUTORIDADES LA SIGUEN PREMIANDO REUBICANDOLA NUEVAMENTE COMO DIRECTORA A ESTA CLÍNICA HOSPITAL HUAJUAPAN, POR SI FUERA POCO LAS AUTORIDADES SIGUEN METIENDO GENTE AL INSTITUTO QUE NO CUMPLE CON EL PERFIL PARA EL CARGO DESEMPEÑADO COMO ES EL CASO DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO C. GARNIER ALFREDO AGÜERO MENDEZ CON PERFIL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN NORMAL.

INGENIERO PAVEL GARCIA OLIVARES COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS CON PERFIL DE INGENIERO INDUSTRIAL.

TODO LO ANTERIOR DENOTA TODAS LAS ARBITRARIEDADES QUE LAS AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES PERMITEN EN ESTA NOBLE INSTITUCIÓN, NO ES POSIBLE QUE CON LOS ANTECEDENTES Y PERFILES MENCIONADOS SE LLEVE A CABO UNA BUENA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NINGUNA CLÍNICA.

POR TAL SITUACIÓN TRABAJADORES DE BASES EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA THALIA SAYNES RIOS Y DE TODO EL CUERPO DE GOBIERNO QUE ADMINISTRA ESTA CLÍNICA HOSPITAL DEL I.S.S.S.T.E. HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.

YA BASTA DEL ABUSO DE PODER

NUESTRO INSTITUTO NECESITA UNA LIMPIEZA GENERAL DE TODOS ESOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE FUERON COLOCADOS EN SUS PUESTOS POR SER CONOCIDOS DE ALGÚN FUNCIONARIO, PARTIDO POLÍTICO, POR SER RECOMENDADO DE SINDICATO, POR SER REMOVIDO DE ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O INSTITUTO, POR SER CORRIDO DE OTRA UNIDAD MÉDICA.

HACEMOS UN ATENTO LLAMADO A LAS AUTORIDADES FEDERALES, PARA LA ATENCIÓN DE ESTA PROBLEMÁTICA

*SE OMITEN NOMBRES, FIRMAS Y CARGOS POR REPRESARÍAS Y ACOSO LABORAL QUE ESTAMOS VIVIENDO COMO TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCIÓN.

Comentarios

