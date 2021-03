Gestiona Presidente de Loma Bonita, módulo de licencias y placas

A pesar de que hay un módulo de SEMOVI en este municipio, no realizan estos trámites.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera dio a conocer que ya está gestionando un modulo de licencias y de placas para este municipio, mismo que deben de contar con esta por ser cabecera distrital.



Explicó que anteriormente ya había un módulo de licencias y uno de placas pero que “estaban en manos de los mañosos”, por lo que insistirán en que este municipio se tengan estas dependencias y así los lomabonitenses no tengan que viajar para hacer estos trámites.



“Ya van a regresar las licencias, ya van a regresar las placas, porque nosotros queremos que no tengamos que ir a Tuxtepec, no depender de Tuxtepec, somos distrito”, dijo el Edil.

Aunque este municipio cuenta con un módulo de la Secretaria de Movilidad, únicamente realizan trámites de altas y bajas, cambios de propietario, tanto para el servicio privado como público, pero no tramitan ni licencias ni placas, por eso, buscan que pronto se cuenten con estos servicios.



Así mismo, otra de las gestiones que el Presidente está realizando es que haya un notario en este municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario