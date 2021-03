Cumplen con sindicatos de Tuxtepec, reconocen a 15 jubilados

-El edil aseguró que están cumpliendo como lo marcan los tiempos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – En el marco de la entrega de reconocimientos a ex trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtepec, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez informó que están cumpliendo con los dos sindicatos que están al servicio del ayuntamiento.

Destacó que están trabajando con los sindicatos conforme lo marcan los tiempos, por lo que aseguró que esperan seguir así, cumpliendo como lo marca la ley.

Por su parte el líder del sindicato 12 de Julio, Gregorio Castañeda Solis, dijo que en esta administración han priorizado el diálogo y no han tenido la necesidad de realizar acciones para presionar que se cumpla el contrato colectivo de trabajo.

Estas declaraciones fueron en el marco de la entrega de Jubilaciones en donde 15 trabajadores fueron reconocidos por sus más de 20 años de servicio al ayuntamiento.

Estos espacios que dejaron los trabajadores pronto serán subsanados, ya que no se pueden quedar sin personal las diversas áreas, principalmente agua potable en donde se deben de trabajar las 24 horas.

