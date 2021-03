Pide Congreso reactivación económica segura en mercados, tianguis y plazas de Oaxaca

-El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Delfina Guzmán Díaz, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de marzo de 2021.- El Congreso local aprobó exhortar a las autoridades municipales con más de 15 mil habitantes, y a las secretarías de Economía (SE) y de Salud del Estado de Oaxaca (SSO), para que emitan los protocolos y medidas de salud pública para el funcionamiento de mercados, plazas y tianguis.

Lo anterior, porque en Oaxaca uno de los sistemas comerciales que más dinamizan las economías locales y regionales, son los mercados, plazas y, en algunos casos, los tianguis, de donde dependen muchas familias y productores.

Sin embargo, debido a la pandemia, en los últimos meses se limitó el funcionamiento de estas actividades, por el uso indiscriminado y desordenado de los espacios públicos y la falta de protocolos específicos sanitarios, situación que afectó severamente los ingresos de un gran número de familias.

Por estas circunstancias, el Parlamento oaxaqueño urgió a generar y activar acciones para la recuperación económica y social de las personas, y evitar así el aumento o profundización de la pobreza.

También, que se promueva un retorno seguro a la actividad económica y social en el Estado, para prevenir el riesgo de contagios de la Covid-19, en los diversos centros de trabajo o actividades laborales.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Delfina Guzmán Díaz, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dictaminado por la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos municipales y aprobado por el Pleno Legislativo.

