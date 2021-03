Con 10 registros cierra el Partido Verde inscripciones por la candidatura capitalina



-Tras e cierre de registro el Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México determinara quién será la o el candidato del PVEM.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de Marzo de 2021. Este viernes, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México que preside Pepe Estefan Gillessen declaró cerrado el registro de aspirantes a la candidatura del PVEM por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

En el transcurso del día, funcionarios del Partido Verde recibieron la documentación prevista en la convocatoria de 10 personas interesadas en obtener la candidatura pevemista para participar en los comicios del próximo 6 de junio de la elección del presidente municipal de la capital del estado.

Tras el cierre del registro de aspirantes, será facultad del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México determinar quién será la o el candidato del PVEM a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez para el periodo 2022 – 2024.

Al respecto, Pepe Estefan Gillessen, delegado nacional con funciones de secretario general del Partido Verde exhortó a los ciudadanos que registraron su interés por la candidatura pevemista a esperar y respetar la decisión del Consejo Político Nacional del PVEM.

