Un desastre la estrategia de vacunación en Oaxaca: Alejandro Murat

-El Gobernador dijo que en Oaxaca, falló logística del gobierno federal en la aplicación de las vacunas, no hubo una buena planeación afirmó el mandatario oaxaqueño.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat calificó como un desastre la estrategia de vacunación que implementó el gobierno federal en la entidad, en entrevista con Carlos Loret de Mola dijo que “la vacunación es un desastre, el caos es culpa de que no hubo una buena planeación, la vacunación la encabeza hoy la Delegada de la Secretaría de Bienestar Nancy Ortiz quien es la delegada en el estado”.

El mandatario oaxaqueño mencionó que la comunicación y coordinación con el gobierno federal había sido buena, hasta que empezaron a llegar las vacunas al estado, señaló que el gobierno del estado ha querido involucrarse más en la estrategia, sin embargo los encargados del gobierno federal les dicen que los protocolos ya están definidos.

Otro problema que se presentó fueron las largas filas que se hicieron en los módulos de vacunación que se establecieron en la ciudad de Oaxaca de Juárez, pues los adultos mayores tuvieron que esperar hasta 24 horas en ser vacunados, exponiéndose a las bajas temperaturas de la noche y de la madrugada.

Murat Hinojosa mencionó que el Consejo de Salubridad General definió que los delegados de la Secretaría de Bienestar, se encarguen de la logística en la entrega y distribución de las vacunas contra el Covid a cada uno de los estados.

Estas declaraciones las hizo debido a los bloqueos e incidentes que se registraron este jueves en la capital oaxaqueña, luego de que se canceló la jornada de vacunación en once municipios de la región de los valles centrales y en la que el Presidente de Santa Lucía del Camino y habitantes bloquearon varios puntos, así como el conato de bronca que se registró en las oficinas de la delegación de Bienestar.

