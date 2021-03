Sin contratiempos inicia vacunación contra Covid en 11 municipios de Oaxaca

-La campaña estaba programada para el jueves, sin embargo por un retraso en la distribución de los biológicos se reprogramó para este viernes

José Cruz/Mario Romero/Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Ese viernes inició la campaña de vacunación en once municipios de la región de los valles centrales, hasta el momento no se reportan incidentes mayores, salvo que en algunos puntos hay una concentración considerable de adultos mayores en los módulos que se habilitaron en cada uno de estos municipios.

La Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas Yolanda Santos Montaño, comentó que la vacunación será únicamente para los adultos mayores del municipio, la jornada se tiene previsto concluirla alrededor de las cuatro de la tarde, asimismo informó que a este municipio se le dieron 300 dosis extras.

En el municipio de Santa Lucía del camino, desde las ocho de la mañana ya se reportaban filas de adultos mayores esperando su turno para ser vacunados, cabe mencionar que en este municipio la aplicación de las dosis se llevó sin ningún contratiempo, incluso en esta sede se dio preferencia a los adultos mayores que iban en silla de ruedas, con bastón o con muletas.

En lo que se refiere al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán también se registró una buena afluencia de adultos mayores, cabe mencionar que la aplicación de las vacunas se dio a buen ritmo, ya que se organizó a las personas por colonia y por horarios, para así evitar que esperaran durante varias horas.

Esta jornada de vacunación estaba programada para el jueves, sin embargo por un retraso en la distribución de los biológicos, se tuvo que cancelar la noche del miércoles, situación que provocó que el Presidente y habitantes de Santa Lucía del Camino se manifestaran con bloqueos y la toma de las oficinas de la Delegación de Bienestar.

