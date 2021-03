Señorita Virtual Oaxaca protagoniza video musical

Aby Quintana

Tuxtepec.- Este jueves a través de su cuenta personal Sury Urrutia Señorita Virtual Oaxaca 2020 compartió un videoclip del grupo musical “LIKIDO” donde la protagonista principal de este video es ella.

“Deja Que Te Agarre el Modo” es el primer sencillo que lanza este grupo musical que es perteneciente a la Región de la Cuenca del Papaloapan, y que invitó a Sury Urrutia a ser parte de este primer lanzamiento que hasta el momento ha tenido muy buenos comentarios por parte de sus seguidores.

Por su parte, la Acatlense quien representó a la Región de la Cuenca del Papaloapan en el Certamen de Señorita Virtual Oaxaca 2020, obteniendo el título estatal, agradeció al grupo musical por tomarla en cuenta para este proyecto musical y participar como la protagonista principal de este videoclip.

“Siempre que algo bueno me pasa me gusta compartirlo, porque siempre sé que existen muchos que se alegran por mis logros y esto de verdad que es un logro más.

Una persona que me conoce desde muy pequeña, que fue mi maestro y estoy súper orgullosa de él, me tomo en cuenta en algo muy importante para él y su talentoso grupo.

Dios quiera y lleguen lo más lejos posible, se lo merecen por tanto trabajo y esfuerzo, gracias por tomarme en cuenta para su primer video musical “Deja que te agarre el modo” es algo perfecto para bailar y pasar un buen rato”, así lo detalló a través de su red social.

Aquí te dejamos el link del video musical:

