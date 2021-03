Se presenta Lupita Santos como nueva Coordinadora de MC en Tuxtepec

-Tras la renuncia de Ibrahim Sánchez el pasado fin de semana, Lupita Santos recibió su nombramiento en la capital por parte del Coordinador Estatal, Ricardo Coronado Sangines.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Guadalupe Santos Guerrero se presento esté viernes como la nueva coordinadora del comité del Partido Movimiento Ciudadano en Tuxtepec, en sustitución de Ibrahim Sánchez.

Santos Guerrero, recibió su nombramiento el pasado 10 de marzo en la capital oaxaqueña, por parte Ricardo Coronado Sangines, Coordinador Estatal de MC, luego que el 6 de marzo, Ibrahim Sánchez anunció su renuncia en este mismo cargo y al organismo.

La tuxtepecana expresó su entusiasmo al recibir este cargo y agregó que “Movimiento Ciudadano es la única plataforma que lucha por los ciudadanos”.

Confiada en el partido que ahora representa, dijo: “Me pongo en Movimiento por mi amor a mi querida tierra natal, este movimiento ya empezó y cada más vez late más fuerte por Tuxtepec”.

Respecto a la salida de su antecesor, lamentó su decisión, la cual consideró errada, ya que una oportunidad de servir al pueblo se toma con convicción y lealtad a sus principios.

Guadalupe Santos también expresó su desaprobación a la postura que la síndica hacendaria Luz Oralia Martínez y la regidora de Educación, Sonia Castro, han tomado utilizando un tema laboral para “tomar ventaja y raja política” en los tiempos electorales.

Pues, aseguró que los conflictos los crean como intereses personales, haciéndolos pasar por violencia política de género.

Comentarios

