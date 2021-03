Registran los SSO seis hospitales al 100% de capacidad para atender pacientes COVID-19

-Este jueves se registraron 143 contagios nuevos del virus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de marzo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este jueves 11 de marzo, hay seis hospitales al 100% de su capacidad para atender pacientes COVID-19, asimismo, hay 295 camas ocupadas, 304 disponibles de un total de 599 y hay 31 nuevos hospitalizados.

Lo anterior fue informado por la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, quien detalló que se han registrado 143 nuevos casos del coronavirus, sumando 42 mil 112 casos confirmados, distribuidos en 55 municipios.

Mencionó que se han notificado 66 mil 152 casos, de los cuales 19 mil 394 han sido negativos, hay cuatro mil 646 sospechosos, 38 mil 207 se han recuperado; lamentablemente se contabilizan cinco defunciones, sumando tres mil 027 muertes de manera acumulada y hay 878 casos activos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 28 mil 936 casos confirmados y mil 611 defunciones, Istmo tres mil 460 y 493 defunciones, Tuxtepec dos mil 653 y 318 defunciones, Costa dos mil 068 y 202 defunciones, Mixteca tres mil 532 y 280 defunciones, y la Sierra mil 463 y 123 defunciones.

De los 143 casos nuevos registrados en 55 municipios, los que mayor número de contagios presentaron es: Oaxaca de Juárez con 35, San Juan Bautista Tuxtepec con 32, Santa Lucía del Camino y Salina Cruz siete cada uno; Santa Cruz Xoxocotlán y Villa de Zaachila cinco cada uno; San Bartolo Coyotepec cuatro, el resto dos y un caso.

Nakamura López, dijo que las tres mil 027 defunciones el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 415, 687 y 444 respectivamente. Por sexo, mil 970 han sido hombres y mil 057mujeres; las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que la ocupación hospitalaria global es del 49.2%, por lo que hay 295 camas ocupadas, seis hospitales se encuentran al 100% de ocupación y se registraron 31 nuevos hospitalizados.

Existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, entre ellos: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, así como el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, dijo que ante cualquier emergencia la ciudadanía puede marcar al 911, y recordó el uso correcto del cubrebocas que cubra nariz y barbilla, lavado de manos, mantener la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario