Por segundo año, PC exhorta a no acudir a balnearios de la Cuenca

-El llamado se hizo principalmente a los directores de PC de los municipios más grandes de la región



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado de Protección Civil en la región de la Cuenca del Papaloapan Jaime Canseco Claudio, informó que ya hicieron los exhortos necesarios en los diversos municipios para que en esta temporada de Semana Santa, no permitan el acceso en sus balnearios.



Explicó que ya sostuvieron una reunión con los Directores de Protección Civil, especialmente ara aquellos en donde hay balnearios como es el caso de Chiltepec, Jacatepec, Valle Nacional, Acatlán, Tuxtepec, Jalapa de Díaz y Loma Bonita en donde se les exhortó que vigilen los balnearios para evitar que la ciudadanía se concentre.



Estos exhortos, también para los propietarios de las albercas, ya que aseguró que debido a la pandemia y a que siguen los casos de covid en el municipio y la región de la Cuenca, no se pueden concentrar muchas personas, por lo que también aprovechó para pedirle a la ciudadanía que evite acudir a estos lugares, y sobre todo que siga las medidas de sanidad.



Este es el segundo año que Protección Civil realiza estos exhortos, debido a que fue en el 2020 que dio inicio la pandemia, cuando se pidió a los ciudadanos no acudir a los balnearios, y este 2021 vuelven a retomar estos llamados.

FOTO: Archivo

