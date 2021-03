Ni un ambulante más acuerdan ayuntamiento de Tuxtepec y organizaciones

-Se regularizarán en pago de derechos de los años 2019, 2020 y 2021

Comunicado

El Gobierno de Tuxtepec y líderes de las diferentes organizaciones del comercio informal firmaron un acuerdo que prohíbe la instalación de nuevos puestos ambulantes en la vía pública, así lo dio a conocer la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, quien en representación del Presidente Municipal concretó esta medida con ALCAPUC y CODECI el día de ayer martes 11 de marzo y que de no ser respetada tendrá las sanciones debidas.

Con el compromiso de acatar el padrón vigente desde la Administración Municipal 2017-2018 se firmó un acuerdo con la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan ALCAPUC y el Comité de Defensa Ciudadana CODECI para que en las calles y avenidas de Tuxtepec no se coloquen nuevos puestos ambulantes; mediante el diálogo y guardando respeto a los derechos de las partes involucradas y la ciudadanía en general se dejó de manifiesto que salvo quien cuente con una cédula de empadronamiento podrá desarrollar esta actividad comercial.

Como parte del acuerdo están también los siguientes puntos: respetar el área física delimitada a cada puesto, es decir deberán respetar las líneas amarillas y no estacionar sus vehículos en la parte posterior, no invasión de áreas mencionadas con mercancía, al término de la jornada deberán limpiar sus lugares de trabajo.

La minuta contempla la regularización de pagos por derecho de vía publica cuyos adeudos datan del 2019 en una muestra de voluntades de ambas partes para que este sector cumpla con el Reglamento del Comercio Informal; de manera permanente se realizará la supervisión de ubicación y giro, así mimo habrá operativos nocturnos para constatar que se dejen vehículos, estructuras y deshechos en la vía pública.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario