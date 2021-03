Nancy Ortíz si tenía escolta, lo asigno SSPO; filtran documento

-El documento señala que el arma es propiedad del gobierno del estado



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Delegada de los programas Bienestar en la entidad Nancy Ortiz Cabrera si contaba con un escolta, el cual fue proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, esto de acuerdo a un documento filtrado con número de oficio: PABIC/DIR/CO/DA/0072/2021 con fecha uno de enero de 2021.



El documento está dirigido a las autoridades civiles y militares para dar conocimiento que el policía auxiliar Sergio O.L.M. tiene un permiso para la portación de un arma de fuego calibre 9 mm. marca Ceska Zbrojovka modelo CZ75BD Police con matrícula A 850349, esta arma señala el oficio es propiedad del gobierno del estado de Oaxaca.



Debido a esta asignación, Sergio O.L.M. tiene que trasladarse dentro del territorio estatal, por lo que se le asignó el arma, asimismo el documento menciona que si existe alguna duda, se deben comunicar al número telefónico 501-0252 al 54 de las oficinas de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), la vigencia de dicho documento es del primero de enero al 31 de marzo de 2021.



Cabe recordar que durante la bronca que se dio en las oficinas de la Delegacion de Bienestar en Oaxaca, una persona sacó un arma de fuego y cortó cartucho para amedrentar a los habitantes y al Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, quienes se estaban manifestando por la cancelación de la jornada de vacunación programada para el jueves.



Esta tema fue abordado en la conferencia matutina y se le cuestionó al Presidente López Obrador, quien respondió que si la representante de bienestar de Oaxaca tuviera un guardaespaldas, tendría que ser sancionada por la ley, ya que está prohibido.



“Hubo un enfrentamiento con la coordinadora del Bienestar. Tengo entendido que fue por discrepancias en la vacunación. Se va a investigar, pero hay que verlo con cuidado porque se está hablando de que se usaba guardaespaldas y no lo creo, en cada brigada de vacunación hay elementos de la Guardia Nacional. No creo que sean guardaespaldas de la coordinadora, porque eso está prohibido. Si fuese así, la coordinadora tendría que ser sancionada, pero hay que verlo”, señaló el mandatario.

