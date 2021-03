Irineo Molina pide licencia indefinida, para participar en el proceso electoral

-La licencia la pide a partir del próximo 27 de marzo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes a través de las redes sociales, el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza informó que solicitó licencia indefinida a su cargo a partir del 27 de marzo, para participar en el proceso electoral de este municipio.

En el documento que presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que se separará de este cargo debido a que debe de haber igualdad entre todos los contendientes, aunado a que en próximos días de manera interna en MORENA se dará a conocer el nombre del abanderado de este partido, para buscar la presidencia de Tuxtepec.

“Sin embargo quiero informarles que hoy he ingresado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados – H. Congreso de la Unión la solicitud de licencia para separarme del cargo de Diputado Federal y así dar cumplimiento a la Ley y poder dedicarme al proceso electoral venidero. Creo firmemente que debemos fortalecer los procesos democráticos y garantizar igualdad entre todos los contendientes”, dice su publicación.

Así mismo, dio a conocer que se encuentra bien de salud luego de que diera positivo a covid en días pasados, “les informo que Gracias a Dios mi salud está estable y vamos bien, continuo en casa siguiendo las instrucciones médicas y espero pronto poder contarles que el virus ha cedido”, se lee.

Irineo Molina Espinoza es uno de los aspirantes a la candidatura de Tuxtepec por Morena, al igual que en su momento lo ha externado Laura Estrada Mauro, Francisco Niño, Eduardo Ximénez de Sandoval, así como Nahúm Osorio y otros más.

