IMSS Tuxtepec, al 75% en ocupación hospitalaria del área covid

-De las 16 camas, hasta este viernes 12 están ocupadas

Tuxtepec, Oaxaca.- A nivel jurisdiccional, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan una ocupación hospitalaria del 55.9%, siendo la clínica del IMSS que está en un 75% de su ocupación hasta este viernes.

Datos proporcionados por personal de la clínica, señalan que de las 16 camas que se tienen para pacientes covid, 12 están ocupadas, lo que representa este 75%, además de que en los últimos días de manera más recurrente, se han presentado las defunciones, en promedio una al día.

Además en la clínica número 64 del IMSS siguen atendiendo a los pacientes con síntomas de covid, a quienes siguen realizándoles las pruebas con la finalidad de conocer si son o no positivos a este virus.

Recordemos que el año pasado, especialmente los meses de mayo, junio y julio, en la clínica hospital del IMSS se condicionó para tener más camas y así cubrir la demanda que se tenía de pacientes con síntomas de covid, al grado de que en ocasiones se tenía hasta un 100% e la ocupación hospitalaria, aunado a que las defunciones iban en aumento de manera diaria.

Este aumento en la ocupación hospitalaria, no solo se ve en la clínica del IMSS si no también en otras dependencias de salud.

