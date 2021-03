El 30% del personal de salud sigue sin vacunas contra Covid; S-35 de SNTSA inicia paro estatal

-Las unidades médicas, tanto en centros de salud como hospitales, y administrativas de las delegaciones en Oaxaca se encuentran en paro; solo atienden urgencias

Yuri Sosa

Oaxaca de Juárez, Oaxaca., 12 de marzo de 2021.- Ante la falta de cumplimiento con la vacuna contra Covid-19 para los trabajadores de salud en Oaxaca, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) intensificaron su jornada de lucha con un paro de actividades a nivel estatal para exigir al gobierno del estado sus dosis.

El secretario general de la gremial, Mario Félix Pacheco, señaló que en promedio el 30 por ciento de sus agremiados activos, que son cerca de cinco mil trabajadores, siguen excluidos del biológico que los protegería del Covid-19.

Por lo que la jornada, que comenzó en la región del Istmo, se extendió a las seis jurisdicciones sanitarias de la entidad a partir de este viernes con la instalación de una asamblea permanente en todos los turnos y jornadas en las unidades médicas y administrativas de las delegaciones en Oaxaca.

Para presionar a los Servicios de Salud de Oaxaca a cumplir con sus trabajadores, también tomarán las oficinas jurisdiccionales y sedes de la Secretaría de Bienestar en la entidad a partir del martes 16 de marzo.

Trabajadores de áreas administrativas y apoyo a la salud, área médica y paramédica no cuentan con ninguna aplicación de la vacuna Covid, por lo que continuarán en asamblea permanente hasta que inicien su esquema, acordaron.

La Sección 35 advirtió que, de no contar con respuestas satisfactorias, iniciarán acciones de movilización en la Ciudad de México para exigirle a las autoridades federales que cumplan con el sector salud en Oaxaca.

Mientras que en el Hospital General de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo, el personal sindicalizado cerró quirófano a partir del 9 de marzo, así como tienen programado el cierre del área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) una vez que no cuenten con más pacientes internados en esa área.

Hasta el momento la Sección 35 del SNTSA cuentan con un registro de mil 834 trabajadores que han cursado la enfermedad, de los que 30 han perdido la vida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario