Eduardo Reyes logra registro como candidato del Partido Verde a la presidencia de Oaxaca de Juárez

-Hasta el momento es el único aspirante registrado, señaló que esperará los tiempos del partido para la definición de las candidaturas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de varias semanas de litigio en tribunales, denuncias públicas y hasta toma de oficinas de la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), este viernes Eduardo Reyes Santiago obtuvo su registro como candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por este instituto político.



Este anuncio lo hizo luego de una reunión que tuvo con el Dirigente Estatal del Partido Verde en Oaxaca José Antonio Estefan Gillessen, asimismo indicó que confía en la palabra del dirigente estatal, con quien se retomaron los acuerdos, además dijo que fue por la mala comunicación que se dieron estas diferencias.



Hasta el momento Eduardo Reyes es el único aspirante que se ha registrado, aunque no descartó que en los próximos días pueda registrarse alguien más, agregó que tiene confianza en ser el primer Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez emanado del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios

