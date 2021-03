Área covid del Hospital General de Tuxtepec a un 70% de su ocupación

-A pesar de este incremento en la ocupación, el Hospital está en paro para exigir que todo el personal de salud sea vacunado contra el covid.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Hospital General de Tuxtepec se encuentra a un 70% de su ocupación hospitalaria en lo que respecta al área covid que tienen asignada, de las 12 camas de adultos se tienen 7 ocupadas y de las 5 pediátricas hay 2 pacientes.

El Delegado Sindical del Nosocomio Marco Antonio Hernández, informó que este aumento se vio a partir del mes de febrero, que son los casos correspondientes a las reuniones del mes de diciembre, y los que han llegado últimamente son los casos del “14 de febrero”, además aseguró que se están preparando para la ola de Semana Santa.

De los pacientes hospitalizados, dijo que 3 cuentan con apoyo respiratorio y los demás están graves pero estabilizados.

Agregó que de manera diaria siguen dándose casos positivos, y actualmente Tuxtepec suma 2035 casos, siendo en el corte de este 11 de marzo que se confirmaron 32 nuevos. A nivel regional suman 2 653 casos positivos y 318 defunciones, la mayoría en el municipio de la Cuenca del Papaloapan.

En lo que respecta al paro por parte de la sección 35 del Sindicato de Salud, dijo que son alrededor de 40 los trabajadores que faltan por recibir la primera dosis de vacuna contra el covid, y solo atienden el área de urgencias, hospitalización, el área covid, mantenimiento y cocina, y toda el área de gobierno está cerrada.

