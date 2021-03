Alejandra Guzmán dio positivo a COVID-19

-Su padre Enrique Guzmán lo confirmó en sus redes sociales



David Higareda



Alejandra Guzmán dio positivo a COVID-19, así lo confirmo su padre Enrique Guzmán en sus redes sociales, luego de haber estado en alerta por haber asistido al programa “Mimí Contigo” de TV Azteca, donde la conductora y ex integrante de Flans resultó también positivo.



La reina de corazones había presentado algunos síntomas leves, ya que en días pasados tanto ella como su padre, estuvieron de invitados en el nuevo Talk Show de TV Azteca, y donde Mimí quien conduce la emisión aún no sabía que era portadora del coronavirus.



“Desgraciadamente resultó positiva”, escribió Enrique Guzmán.

Desgraciadamente resultó positiva — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) March 11, 2021



Enrique mencionó que el ya se encuentra vacunado, recibió la primera dosis en el pasado mes de febrero y es por eso que le preocupaba mas la salud de su hija.



Hasta el momento no se sabe mas del estado de salud de Alejandra Guzmán.





