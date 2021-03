Usuarios de redes sociales piden cancelar a “Miss Peggy” de los Muppets

-Su cancelación sería por por ejercer violencia doméstica contra la Rana René, convirtiéndose en el segundo personaje cancelado esta semana.



Siguen las cancelaciones a los famosos personajes de la cultura pop y ahora podría tocarle a “Miss Peggy de los Muppets, ya que usuarios de redes sociales han comentando que ejerce violencia doméstica contra la Rana René.



De acuerdo a lo mencionado por usuarios, Miss Piggy quien tiene un excéntrico gusto por la moda, es violenta con la Rana René, normalizando el abuso y la violencia.



La empresa creadora del personaje no ha dicho nada hasta el momento.



De ser aprobada su cancelación, sería ya el segundo personaje ficticio cancelado en menos de 7 días por hacer apología a conductas inapropiadas.



El primero en esta semana fue “Pepe Le Pew”, quien fue cancelado por perpetuar la cultura de la violación y el acoso.



En redes sociales se pueden leer comentarios a favor y en contra de la cancelación de estos personajes.



Con Miss #Peggy no se metan!

Hay otros "personajes" y personas reales que afectan más los valores de la sociedad que unas marionetas!

Primero quiten Narco series

Primero quiten reguetón

Eso es actual… dejen de buscar censuran cosas de otras épocas. pic.twitter.com/UqwTUuxWaV — Charlotte Contreras (@Charlotte17C) March 11, 2021

