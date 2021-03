Retención de salarios a trabajadores del ayuntamiento de Tuxtepec no es revanchismo; fue un error, dice Noé Ramírez

-El edil de Tuxtepec aseguró que sólo fue un error de sistema y agradeció a las funcionarias, Luz Oralia Martínez y Sonia Castro dar aviso del “no pago”.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, aseguró que la falta de pago a las trabajadoras y trabajadores de confianza del ayuntamiento se trató de “un pequeño error de sistema”, pero se solventará.

La mañana de este jueves la Sindico Hacendario Luz Oralia y la Regidora de Educación Cultura y Deporte, Sonia Castro, denunciaron en conferencia de prensa sobre el problema que su personal enfrentó respecto al pago de la quincena del 16 al 28 de febrero y el cual atribuyeron como una represalia política, al formar parte de su equipo para su reelección.

En el marco de las inauguraciones de obra en la colonia Insurgentes, el edil dijo que el departamento de Recursos Humanos le notificó sobre esta falta de pago, la cual se debió a un error, pero que se solucionará con el depósito de la próxima quincena.

Ramírez Chávez, negó que se trate de un tema por roces políticos, pues el ayuntamiento se ha mostrado institucional y con respeto a su plantilla laboral.

El presidente dijo que seguirán trabajando en esa ruta e incluso, agradeció a la Sindica y a la regidora que le hicieran saber sobre la falta del pago.

