Reportan los SSO red médica al 49.1% de ocupación de pacientes COVID-19

-Seis hospitales se encuentran al 100% de saturación

-Este miércoles la entidad registró 187 nuevos casos y 14 decesos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de marzo de 2021.- Este 10 de marzo Oaxaca reportó un descenso significativo en relación al número de hospitalizaciones a causa del SARS-CoV-2, al presentar 49.1% ocupación de camas de manera general y seis nosocomios al 100% de su capacidad, así lo informó la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino.

Detalló que al momento se tienen 294 camas utilizadas y 305 disponibles, de un global de 599, así también, en las últimas 24 horas se ingresaron a hospitalización a 31 pacientes nuevos.

Por Jurisdicción Sanitaria, especificó que Valles Centrales contabiliza un 65% de ocupación hospitalaria, mientras que el Istmo 25.8%, seguido de Tuxtepec con 54.1%, Costa 26%, Mixteca 31.7% y Sierra 16.7%.

Señaló que, en el último corte epidemiológico, se tiene un acumulado de 41 mil 969 casos positivos de COVID-19, 187 más que ayer, además de 14 nuevas defunciones, para un global de tres mil 022 muertes asociadas a la enfermedad respiratoria.

Precisó que se identificaron 57 municipios con presencia de contagios nuevos, principalmente: Oaxaca de Juárez con 67 pacientes, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 12, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 11, Santa Lucía del Camino con nueve; el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso. Por primera vez de reportó un contagio en la localidad de San Cristóbal Suchixtlahuaca.

En este sentido, mencionó que a la fecha se notificaron 65 mil 980 casos relacionados a esta patología, de los cuales 19 mil 310 son negativos, mientras que cuatro mil 701 pacientes se consideran sospechosos.

La jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, mencionó que, de los más de 41 mil contagios acumulados, 38 mil 129 se han recuperado y 818 están como activos.

Por sexo, explicó que los datos indican que los hombres siguen siendo la población más afectada, pues del total de pacientes, 22 mil 200 (52.9%) son varones y 19 mil 759 mujeres (47.1%). Respecto a la edad, el grupo con mayor número de contagios son los de 25 a 44 años con 18 mil 786 casos, cifra que representa el 44.7% del global de contagios.

Finalmente, señaló que por distribución geográfica, Valles Centrales acumuló 28 mil 860 contagios y mil 608 defunciones; Istmo tres mil 450 y 492 muertes; Tuxtepec dos mil 614 y 318 decesos; Costa dos mil 061 y 201 muertes; Mixteca tres mil 528 y 280 perdidas fatales; Sierra mil 456 y 123 defunciones.

