Nueve personas se registraron para integrar Comité de Participación Ciudadana

-La convocatoria vence este jueves a las dos de la tarde informó el Presidente de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal anticorrupción Fredie Delfín.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Nueve personas se han registrado para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, así lo dio a conocer el Diputado Local y Presidente de la Comisión permanente de vigilancia del sistema estatal anticorrupción Fredie Delfín Avendaño.

La convocatoria vence este jueves once de marzo a las dos de la tarde, por lo que los interesados deberán presentar sus documentos hasta este plazo para poder participar en el proceso de selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca.

Señaló que es importante la participación de la ciudadanía para integrar este comité, del cual forman parte el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), la Contraloría, la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y otras instancias, de todas ellas es el Comité de Participación Ciudadana el que la preside.

Luego de vencida la convocatoria, el Presidente de la Comisión Permanente deberá instalar formalmente la sesión extraordinaria para dar cumplimiento al punto central para agendar las entrevistas de los aspirantes y seleccionar a quienes formarán el Comité de Participación Ciudadana, las entrevistas se realizarán de acuerdo al orden que fueron registrados.

Una vez terminadas las entrevistas, la Comisión Permanente deberá sesionar para elegir a los nueve integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el cual deberá quedar conformado por 5 mujeres y 4 hombres para cumplir con el principio de paridad de género, de ahí se elaborará un dictamen que se presentará ante el pleno de la legislatura local para aprobar las propuestas o sugerir cambios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario