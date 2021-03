Músico Vallense lanza nuevo disco con más de 18 canciones de su autoría

-Con melodías como: “El Son de la Hierbamora”, “La Cumbia del Tepejilote”, “Que Bonito es mi Oaxaca”, “Río de mi Valle”, entre otras; busca que las personas conozcan un poco más el municipio de Valle Nacional.

Aby Quintana



Tuxtepec, Oaxaca. – El músico vallense Francisco Santiago López, lanzó hace unas semanas su nueva producción discográfica con 30 temas musicales y dentro de este nuevo material se pueden escuchar 18 melodías de su autoría.



“Chico Frank, la promesa musical del momento” que es como se le conoce artísticamente, detalló para este medio de comunicación que actualmente cuenta con más de 100 canciones escritas pero hasta el momento solo grabo 18 melodías.



Temas musicales que son del género “Cumbia Tropical” y que están inspiradas al municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, ya que a través de la música pretende promover al municipio vállense.



“El Son de la Hierbamora”, “La Cumbia del Tepejilote”, “Que Bonito es mi Oaxaca”, “Rio de mi Valle”,”La Charanga de mi Valle”, “El Moto Taxi”, “La Sopa de los apodos”, “Vanessa”, “La Segunda de los Dichos”, “Ni un Perro se te Arrima”, son una de las tantas melodías que se pueden escuchar en este nuevo material.



“Chico Frank” es uno de los músicos de la Región de la Cuenca del Papaloapan que busca resaltar a través de sus canciones lugares y personajes de su municipio con la finalidad de que todo aquel que escuche los temas musicales visite esta localidad.



Cabe mencionar que hace unos meses lanzo su videoclip con el tema “El Moto Taxi” y este fue todo un éxito ya que tuvo muy buena respuesta por parte de sus seguidores y así también este fue compartido decena de veces en la red social.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario